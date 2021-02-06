نجم ريال مدريد بعد الفوز على هويسكا: لن نستسلم أبدا

السبت 06/فبراير/2021 - 09:01 م
ريال مدريد
ريال مدريد
وكالات

تحدث رافائيل فاران لاعب ريال مدريد عن فوز فريقه الصعب على هويسكا مساء اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة 22 من الدوري الإسباني.

وتقدم خافي جالان بهدف لهويسكا في الدقيقة 48 لكن فاران رد بهدف التعادل للنادي "الملكي" في الدقيقة 55.

وقبل 6 دقائق من نهاية المباراة سجل فاران الهدف الثاني له ولريال مدريد ليمنحه ثلاث نقاط غالية.

وقال فاران: "كنا في حاجة لتغيير فعاليتنا ولهذا فإن الفوز كان غاية في الأهمية".

وأضاف: "مر الكثير من الوقت منذ هدفي الأخير وسعيد للغاية بتسجيل هدفين اليوم".

وأوضح: "نحن عالقون معاً في الأوقات الصعبة ولا نستسلم أبداً، هذه أوقات صعبة في ظل تزايد الإصابات لكن علينا أن نتعايش مع الأمر".

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