يوفنتوس يعبر عقبة روما في الدوري الإيطالي

حقق يوفنتوس فوزًا غاليًا وثمنيًا على حساب على ضيفه روما بهدفين مقابل لا شيء خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري، والتي شهدت أيضا تعادل أتالانتا مع تورينو 3/3 وفوز سبيزيا على ساسولو 2 - 1.





وسجل هدفي يوفنتوس كريستيانو رونالدو في الدقيقة 13 وروجير إيبانيزا دا سيلفا في مرماه في الدقيقة 70.





رفع يوفنتوس رصيده إلى 42 في المركز الثالث، بفارق نقطتين أمام روما الذي تراجع للمركز الرابع.



