باتشيكو يفاضل بين ثنائي الزمالك

السبت 06/فبراير/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يفاضل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بين الثنائى سيف الدين الجزيرى ومروان حمدى، للاعتماد على أحدهما فى هجوم الاتحاد السكندري، في الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، يوم غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرغب باتشيكو فى الدفع بأحد الوجوه الجديدة فى خط هجوم الزمالك، من أجل إراحة المغربى أشرف بن شرقى الذى يعانى من الاجهاد الشديد بسبب الاعتماد عليه بشكل دائم فى الفترة الأخيرة.

وشارك الجزيرى ومروان حمدى فى تدريبات الزمالك، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، وظهر الثنائي بشكل جيد ما دفع الجهاز الفني للتفكير في الدفع بأحدهما في هجوم الفريق بشكل أساسي.

كما تأكد غياب التونسي فرجاني ساسي، عن مباراة الزمالك المقبلة أمام الاتحاد السكندري، بسبب الإيقاف، بعدما تلقى اللاعب البطاقة الحمراء خلال مواجهة غزل المحلة الأخيرة، والتي خسر فيها أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف.

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