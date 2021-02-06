تونس .. مظاهرات تطالب بإسقاط النظام ورحيل الإخوان

السبت 06/فبراير/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
 اندلعت مظاهرات في شارع الحبيب بورقيبة، في تونس، اليوم السبت، تطالب بإسقاط النظام ورحيل حركة النهضة الإخوانية.

وذكرت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، أن مسيرة إحياء الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد، شكري بلعيد، من ساحة الشهيد بمحمد الخامس، في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بحضور قيادات من اتحاد الشغل وسياسيين تونسيين.

وردد المتظاهرون شعارات "'الشعب يريد إسقاط النظام'' و''شكري فينا حي'' و''رفع الحصانة واجب'' و''تعلّم عوم...تعلم إجري'' و''حريات حريات دولة البوليس وفات'' وأخرى تتهمّ حركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيال.

وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين الذين تم القبض عليهم خلال الاحتجاجات الأخيرة في تونس، فيما تدخل الأمن لإبعاد المتظاهرين عن شارع الحبيب بورقيبة، ما أدى إلى وجود تدافع بين الجانبين.

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