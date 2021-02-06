تعرف على تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل عزت العلايلي

السبت 06/فبراير/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تحدث محمود العلايلي نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والده والتي توفاه الله أمس عن عمر ناهز الـ86 عاما.

وقال "العلايلي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامجها المذاع على قناة "الحياة"، أن الفنان الراحل عزت العلايلي، كان يعيش حياته في آخر أيامه بشكل طبيعي جدا حيث كان يمارس نشاطاته الطبيعية من الخروح والتنزه ومواصلة التعامل مع عائلته.

وتابع متحدثا عن وصية والده قائلا أن والده في الأيام الأخيرة لم يشعر بأنه سيرحل لذا لم يفكر في وصيته كما يفعل الآخرون.

ووجه محمود العلايلي الشكر لكل من أدى واجب العزاء في وفاة والده وكل النجوم الذين حرصو على حضور جنازته، وكل من كتب كلمة لطيفة عن والده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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