الكاثوليكية تحتفل بعيد السيامه الكهنوتية للبطريرك للانبا ابراهيم اسحاق

السبت 06/فبراير/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
تحتفل غدًا الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بعيد السيامه الكهنوتية لغبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

وبهذه المناسبة يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، التهنئة لغبطته متمنيًا له دوام الصحة ووافر النعم الإلهية من الروح القدس، لإتمام رسالته.

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