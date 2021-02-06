"الديهي": مباحثات سد النهضة أصعب من مفاوضات استرداد طابا

السبت 06/فبراير/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته على هامش القمة الإفريقية الافتراضية ارسل رسائل واضحة غير غامضة خاصة بقضية سد النهضة التي تقلق مضاجع المصريين والسودانيين، معقبًا: "مبتنيمناش الليل فهي قضية مصير وحياة".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن مفاوضات سد النهضة أصعب بمراحل من مفاوضات مصر مع الكيان الصهيوني لاسترداد طابا في أعقاب نصر أكتوبر؛ لعدم وجود إرادة سياسية ورغبة في الوصول لحل والمماطلة والمراوغة الإثيوبية.

وتابع، أن الإثيوبيين لا يجتمعوا إلا على العداء الشديد ومشروع سد النهضة، وما يجرى من إثيوبيا ليس مستغربًا، مشددًا على أن تصريحات وزير الري الإثيوبي لفضائية "الجزيرة" غير مفهومة وتحتاج لقاموس لفك شفرتها، وتؤدي لمزيد من إرباك المشهد، حيث أنه يحمل مصر والسودان مسئولية فشل المفاوضات، وأكد أن إثيوبيا غير معنية بذلك.

وأكد "الديهي"، أن وزير الري الإثيوبي يلعب بالنار، والأمر بات مقلقًا من تصريحات تتسم بالرعونة الشديدة من وزير الري الإثيوبي، مشددًا للشعب الإثيوبي،: "أننا لسنا أعداء للدولة الإثيوبية ولسنا ضد التنمية في إثيوبيا، ولكن المسئولين يضعون أزمة سد النهضة شماعة لفشلهم الداخلي".

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