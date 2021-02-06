الأعلى للقبائل الليبية: طرد الميليشيات والأجانب أهم تحدي أمام الحكومة الجديدة

السبت 06/فبراير/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
وجه الشيخ السنوسي الحليق، نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، الشكر لمصر شعبًا وقيادة على دعمها الداعم للجانب الليبي، مشددًا على أن ليبيا جزء لا يتجزأ من مصر، موجهًا الشكر للمستشار عقيلة صالحة على مبادرته لإخراج ليبيا من المأزق الحالي وتحقيق الاستقرار والأمن والأمان وحقن الدماء.
 
وأضاف "الحليق"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن أهم مكسب لمفاوضات جينيف جلوس الليبيين على طاولة واحدة لتقريب وجهات النظر، معربًا عن سعادته بحقن الدماء وهذا أول انتصار لهم، متابعًا أننا أمام مرحلة صعبة تتطلب جهود جميع الليبيين لتوحيد صفوفهم لإنقاذ ليبيا من هذا المنزلق الخطير.

وشدد، على أن أهم مطلب وتحدي أمام الحكومة الجديدة هو إطلاق سراح جميع سجناء الرأي وليس السجناء المتطرفين، وطرد جميع الميليشيات والأجانب من ليبيا، منوهًا بأن ليبيا بها أكثر من 20 ألف مرتزق من جميع التركيبات، وليبيا يجب أن تكون لليبيين معربًا عن أمله أن تأتي الحكومة الجديدة لبني غازي لزيارة البرلمان والحوار مع الليبيين وكسر الحاجز، ودعم 5+5 لاستمرارية البنود التي تم الاتفاق عليها وتنفيذ جميع ما تم الاتفاق عليها.

وتابع نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، أنه يجب تجميد جميع الاتفاقيات التي وقعها فايز السراج مع الجانب التركي، فمن لا يملك أعطى لمن لا يستحق، مناشدًا الحكومة الجديدة بإنشاء وزارة تكون مختصة بالمصالحة الوطنية وفتح صفحة جديدة بين الليبيين، وطلب رجوع الليبيين المشردين خارج ليبيا، وتحقيق العدالة.

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