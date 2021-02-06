محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

السبت 06/فبراير/2021 - 09:23 م
بوابة الفجر
مي مرسي
نشر هيثم عباس محامي الإعلامي نزار الفارس، بيانا يفيد بمقاضاة الفنانة رانيا يوسف، وذلك قبل أيام قليلة من مقاضاة رانيا يوسف بسبب تصريحاتها التي آثارت الجدل.

وقال "عباس" في بيان: " إنه بصدّد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "وسف"، متهمًا إياها بـ"التشهير وتزييف الحقائق".

وتابع: "كما يعلم الجميع، لقد استضاف الإعلامي نزار الفارس، الفنانة رانيا يوسف ببرنامجه (مع الفارس)، المذاع على قناة الرشيد العراقية، وانتقل الإعلامي وفريق عمله إلى القاهرة، بعد أن نسقت لهم الفنانة مكان التصوير داخل أحد أرقى فنادق القاهرة وعند التحضير للتصوير أبدت الفنانة المصرية الموافقة الكاملة على كافة الأسئلة، إلا سؤالًا واحدًا فقط يتعلق بحياتها الشخصية وهو ما احترمه الإعلامى نزار الفارس وبالفعل تم تصوير الحلقة وعقب انتهائها أبدت الفنانة سعادتها بالعمل والحوار وطلبت حضورها إلى بغداد في أقرب فرصة وسريعًا تبدل الحالط.

وأضاف: "فوجئ الإعلامي نزار الفارس بهجوم الفنانة المصرية على شخصه والنيل من مهنيته وكان هذا ناتج، عما تعرضت له الفنانة رانيا يوسف من هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وإقامة العديد من الدعاوى القضائية ضدها وهو أمر ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالإعلامي نزار الفارس وأن ما تتعرض له الفنانة المصرية ردًا على إجابتها في أثناء الحوار وتمادت الفنانة المصرية رانيا يوسف وألصقت بالإعلامي نزار الفارس اتهامًا بأنه اقتص أجزاءً من الحوار وقام بتجميع تلك المقاطع لتغيير معنى ما قالته، أو ما قصدته الفنانة رانيا يوسف، وهي أمور أن صحت في حق الإعلامى نزار الفارس لباتت جريمة شرف إعلامية وتخالف كل المواثيق وأخلاقيات المهنة، ولكن حقيقية الأمر أن الإعلامي نزار الفارس لم يرتكب ثمة خطأ في حق الفنانة رانيا يوسف، ولم يقطتع أي جزء من الحوار نهائيًا، بل على العكس حين طلبت الفنانة رانيا يوسف حذف سؤال الحجاب وردها عليه، تم الاستجابة لها حرصًا عليها ولما تعرضت له من هجوم".

واختتم: "نظرًا لما بدر من الفنانة رانيا يوسف وهجومها المستمر على شخص الإعلامى نزار الفارس، وما ترتب عليه من أضرار مادية وأدبية جسيمة، قد طالته فلم يجد أمامه سوى اللجوء إلى القضاء المصري، لاقتضاء حقه القانوني وسوف يقدم كافة المستندات أمامه للفصل في صحة ما تدعيه الفنانة رانيا يوسف".

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