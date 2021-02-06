عضو بـ"الشيوخ": إصدار عملة الأطباء يُخلد إنجازهم التاريخي

السبت 06/فبراير/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
أكد النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ المعين، أن إصدار عملة تذكارية لتكريم الأطباء يوثق دور الفرق الطبية المصرية الوطني في صد جائحة فيروس كورونا "كوفيد ١٩" بوطنية وبسالة؛ لأنهم كانوا وما زالوا أبطال المعركة الإنسانية التي عبرتها مصر بعزيمة.

وقال "زكريا"، في بيان اليوم السبت، إن هذه الخطوة تستهدف أيضًا تنمية الوعي الجمعي لإبراز القدوة في التضحية والبسالة والتكاتف خلف القيادة الحكيمة المُمثلة في الرئيس السيسي وتكريم "جيش مصر الأبيض" وتخليد إنجازه التاريخي؛ لأن هذه الملحمة جعلت مصر من الدول القليلة عالميًا على الصعيد الاقتصادي التي حققت نموًا إيجابيًا في ٢٠٢٠، متوقعًا تكرار السيناريو في ٢٠٢١ بما يؤكد على الاستقرار المجتمعي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ المعين، أن استجابة الحكومة في إصدار عملة خاصة لتكريم الأطباء يأتي تقديرًا لمجهودهم الجبار وتحفيز وتشجيع على مجهوداتهم ويعد ذلك رسالة معنوية ستترك أثرًا كبيرًا في نفوسهم، موضحًا أن الأطقم الطبية قامت بأعمال بطولية فى جائحة كورونا.

وأوضح أن إصدار عملة تذكارية لتكريم الأطباء بمثابة رسالة لوعي للنشء بأن مصر 30 يونيو تُكرم أبنائها البواسل الذين يخدمون الوطن.

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