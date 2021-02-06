منافس الأهلي.. تعرف على ترتيب بايرن ميونيخ في الدوري الألماني

السبت 06/فبراير/2021 - 08:30 م
الاهلي وبايرن ميونخ
الاهلي وبايرن ميونخ
علاء خليف

يستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لمواجهة فريق الأهلي المصري يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليًا في العاصمة القطرية (الدوحة).

ويبدأ فريق بايرن ميونخ منافسات بطولة كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي مباشرة باعتباره بطل النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، ويلتقي مع فريق الأهلي بطل إفريقيا والذي تأهل لهذا الدور بعد تخطي عقبة فريق الدحيل القطري في الدور ربع النهائي بالفوز عليه 1-0.

وستقام مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، يوم الإثنين المقبل الموافق الثامن من شهر فبراير الجاري، وذلك على استاد "أحمد بن علي" بالعاصمة القطرية (الدوحة) في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

يدخل بايرن ميونخ المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه أمس على فريق هيرتا برلين بهدف دون رد سجله كينجسلي كومان في المباراة التي جمعتهما على الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "البوندزليجا".

ويعتلي فريق بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 48 نقطة جمعها من 20 مباراة حيث حقق 15 انتصارًا، و3 تعادلات وهزيمتين، وسجل لاعبوه 58 هدفًا، واستقبلت شباكه 26 هدفًا، ويتفوق بـ 10 نقاط كاملة على أقرب منافسيه فريق آ ربي لايبزيج صاحب المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

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