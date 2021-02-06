ننشر مهام اللجنة القضائية في انتخابات النقابات الفرعية للمحامين المقرر عقدها غدًا

السبت 06/فبراير/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
آيات عامر
تعقد غدًا الأحد، المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية، وذلك لنقابات: شمال الجيزة – جنوب الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء.

وتستعرض "الفجر" مهام اللجنة القضائية المشرفة إنتخابات النقابات الفرعية للمحامين:-

يترأس عملية الإشراف المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى “نائب رئيس هيئة قضايا الدولة”».

وجاء تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية وفقا للقرار رقم (17) لسنة 2021، الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، كالآتي:

السيد المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى نائب رئيس الهيئة “رئيسا”، السيد المستشار إبراهيم عبد الخالق السيد نائب رئيس الهيئة “نائبا لرئيس اللجنة”، السيد المستشار أمجد محمد سمير واصل نائب رئيس الهيئة “عضوا”، السيد المستشار صلاح الدين عبد العزيز علي نائب رئيس الهيئة “عضوا”، السيد المستشار علي محمد علي ميدان نائب رئيس الهيئة “عضوا"، السيد المستشار حربي عبد السميع أحمد علي نائب رئيس الهيئة “عضوا”، السيد المستشار عادل محمد حسين نائب رئيس الهيئة “عضوا”، السيد المستشار أمين السيد عبد الرحيم حسين وكيل الهيئة “عضوا”، السيد المستشار إسماعيل منصور فرج رزق مستشار مساعد ب “عضوا”،

* وعن مهمة اللجنة كالأتي:-
 
- تشكيل اللجان العامة والفرعية للإشراف على انتخابات النقابات الفرعية.

- الإشراف على أعمال اللجان العامة والفرعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل ما يعترض عمل تلك اللجان في المحافظات والأقاليم من مشكلات من خلال التواصل مع النقيب العام للمحامين والجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم في سبيل إتمام العملية الانتخابية.

- تتلقى اللجنة نتائج العملية الانتخابية من اللجان الفرعية عقب انتهاء الفرز بها وإعلان نتائجها.

- للجنة في سبيل أداء مهامها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية.

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