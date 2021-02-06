مران قوي للأهلي استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ

السبت 06/فبراير/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا قويًّا مساء اليوم السبت، على ملعب جامعة ‏قطر، استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني المحدد لها بعد غدٍ الاثنين، في نصف نهائي كأس ‏العالم للأندية.‏

شهد المران في بدايته محاضرة فنية من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني للاعبين، وأعقبه ‏خوض تدريبات بدنية خفيفة، ومران فني قوي، ركز خلاله الجهاز الفني على الجانب الخططي ‏استعدادًا لبطل أوروبا.‏

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل ‏مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.‏

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