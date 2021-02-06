أسامة ربيع: جذبنا سفن جديدة.. وحققنا أرقام أفضل من 2019

السبت 06/فبراير/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الاجراءات والخطوات التي إتخذتها قناة السويس مثل تقديم حوافز وتخفيضات للسفن، ساهم في تقليل تأثير انكماش حجم الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا على وضع القناة.

وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن افتتاح قناة السويس الجددية كان بمثابة لفت لأنظار العالم لأهمية قناة السويس، حيث لم تتوقف حركة الملاحة في قناة، مضيفا أن مصر تمكنت من إعادة رسم خريطة النقل البحري كله بعد افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأكد أن قناة السويس نجحت خلال 2020 من تحقيق أرقام تعادل ما تم تحقيقه في 2019، وقد تكون أفضل، حيث حققت القناة ثاني أعلى حمولة سنوية صافية بمقدار مليار و200 مليون طن، وثالث أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة، منوها بأنهم قدموا 50% للسفن السياحية بشرط أن يظل 24 ساعة على الأقل في ميناء مصرية، معلقا: "جذبنا سفن جديدة".

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