أحمد موسى: الجمعة أصبح يوم عمل للرئيس السيسي

السبت 06/فبراير/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد مشروعات تطوير طرق ومحاور مناطق شرق القاهرة أمس الجمعة.

وتابع خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس كل يوم جمعة يقوم بمتابعة المشاريع، ولا يجلس في المنزل، فأصبح يوم الجمعة يوم عمل للرئيس السيسي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن شرق مدينة نصر كان عبارة عن جبال، ويتم حاليا تمهيدها وتسويتها، وشق طرق مع إقامة مشروعات ومساكن لتكون إضافة إلى البلد.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن نصف مدينة نصر عبارة عن صحراء، ويتم حاليا تطويرها حتى تكون امتدادًا للعاصمة الإدارية الجديدة.

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