أحمد موسى يطالب بتخفيف العبء على "جيب" المواطن.. "في ناس مش لاقية تمن مواصلة" (فيديو)

السبت 06/فبراير/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

طالب الإعلامي أحمد موسى، بضرورة تخفيف التكاليف على "جيب" المواطنين، قائلا: "في ناس قاعدة في بيتها مش لاقية تمن مواصلة".

وتابع خلال تقديمه برنامج"على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قانون المرور الجديد ينص على زيادة الرسوم والضرائب على السيارات بنسبة 6% بشكل سنوي لمدة 3 سنوات.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب الاقتراح بزيادة مرة واحدة في الرسوم والضرائب على السيارات، بدلا من زيادتها بشكل سنوي 6%، وطالب من اللجنة المشتركة التي أعدت مشروع قانون المرور بتوضيح حقيقة بند مبلغ الملصق الإلكتروني

وأوضح أنه يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات، وأنه سوف يتم زيادة الرسوم والضرائب على السيارات تخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

وناشد الإعلامي أحمد موسى من مجلس النواب حذف بند "تحت الطلب" المخصصة لنقل المتوفي من رسوم قانون المرور.

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