مطار الغردقة الدولي يستقبل 217 راكباً من أحد المطارات الألمانية (صور)

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استقبل مطار الغردقة الدولي، مساء اليوم السبت، أول رحلة طيران قادمة من إحدي المطارات الألمانية منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، تقل علي متنها 217 راكب، حيث استقبلت ادارة العلاقات العامة بالمطار بالتنسيق مع الشركة الوكيلة لرحلة الطيران الركاب بالورود والشوكولاته واعلام مصر والمانيا، ترحيبا بهم في مصر.











كما استقبل مطار الغردقة الدولي بمدافع المياه كترحيب بها وذلك كعرف دولي متبع مع رحلات الطيران التي توصل المطارات لأول مرة او بعد انقطاع، حيث عبر السياح الالمان عن سعادتهم فور وصولهم لمطار الغردقة بعد انقطاع دام لأكثر من 11 شهر.



من جانبها قامت إداره الحجر الصحي بمطار الغردقة بإشراف الدكتور كريم هشام، بفحص الركاب القادمين الذين لا يحملون شهادة الـ PCR وتم أخذ مسحه منهم في المكان المخصص لذلك.



