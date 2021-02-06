الشاعر نزار فرنسيس يهنئ نوال الزغبي بأغنيتها الجديدة

السبت 06/فبراير/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
لمياء علي


وجه الشاعر اللبناني ​نزار فرنسيس​ رسالة تهنئة للفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ بعد نجاح أغنيتها الجديدة "قلبي وقف".

وكتب فرنسيس على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "ما تعوّدنا عليكي إلّا هيك ناجحة وبيلبقلك.. لأنّو الدهب عمرو ما بيتغيّر.. ألف مبروووك".

الجدير ذكره ان "عقلي وقف"، من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج فادي حداد.

وتقول كلمات الأغنية:" ماشوفتش حد في الدنيا خطفني بنظرة والتانية وانا اللي عشت طول عمري بحسب مشاعري بالثانية وشوفتك قلبي ده اتبرجل وجالك جري مستعجل وانا الحب اللي جوايا كان مشروع ومتأجل ، انا عقلي وقف .. مش عارفة انا مالي بجد انا اول مرة اتخطف قدام الدنيا بحالها انا جاية أهو وبعترف علشان لو حد في يوم معرفش خلاص اهو عرف اني بحبك .. اني بحببببك"

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