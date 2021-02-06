قبل عملية التصويت.. بالتفاصيل كل ما تريد معرفته عن انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

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ساعات تفصلنا على انتخابات نقابات المحامين الفرعية المقرر عقدها على مرحلتين يومي 7 و8 فبراير الجاري، بينما تجرى الإعادة يومي 14 و15 فبراير، ونتناول خلال هذا التقرير كل ما يخص العملية الانتخابية.



وتستعرض "الفجر" كافة التفاصيل حول إنتخابات النقابات الفرعية للمحامين خلال السطور التالية:-



* أولًا: النقابات المخصصة لكل مرحلة



تضم المرحلة الأولى نقابات: شمال الجيزة – جنوب الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء.



بينما تضم المرحلة الثانية نقابات: شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – القاهرة الجديدة – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – طنطا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.



* ثانيًا: الإجراءات الاحترازية



أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارا بتاريخ 15 ديسمبر الماضي، بشأن مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرورنا المستجد، وتضمن القرار عدة بنود بينها:



أولًا: يراعى في انعقاد كافة الجمعيات العمومية المنوه عنها سلفًا، الالتزام بكل دقة بالتعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، سواء من ناحية منع أي تزاحم، وارتداء الكمامات، وحفظ فواصل بين كل شخص والآخر، إلى باقي كافة التعليمات الاحترازية.



ثانيًا: يراعى بكل الدقة عدم التزاحم أمام لجان التصويت، وحفظ المسافات بين الأفراد، مع الالتزام التام بارتداء الكمامات، وعدم دخول اللجنة للتصويت إلاّ فرادى، ولا يدخل الفرد التالي إلاّ بعد خروج الفرد الجاري تصويته.



ثالثًا: يراعى تطهير كافة اللجان تطهيرا تامًا قبل عملية التصويت، وتطهير المداخل والمخارج إلى ومن كل لجنة.



رابعًا: يقوم الأستاذ الأمين العام للنقابة العامة بإبلاغ هذا القرار مشفوعًا بنسخة من التعليمات الاحترازية لوزارة الصحة – إلى كافة النقابات الفرعية ولجان كل جمعية عمومية، وتسليم كل منهم نسخة من هذا القرار، مشفوعة بنسخة من التعليمات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة، للالتزام بها بكل دقة.



خامسًا: على الأستاذ الأمين العام للنقابة العامة، مراعاة تسليم نسخة أيضا مشفوعة بالتعليمات الاحترازية لوزيرة الصحة، على كافة أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجلس كل نقابة فرعية للإشراف كل فيما يخصه على تنفيذ هذه التعليمات الاحترازية لوزارة الصحة، تنفيذا تامًا بكل دقة.



سادسًا: يقوم الأستاذ أمين الصندوق للنقابة العامة، بتدبير كافة الالتزامات المالية اللازمة للوفاء بتلك التعليمات الاحترازية، مع توفير الكمامات لتوزيعها على من عساه لا يحمل كمامة خاصة به.



سابعًا: تخاطب وزارة الصحة لإمدادنا بما عساه يصدر لاحقا من تعليمات احترازية، والتفضل بتشكيل لجان من قبلها لتمر على لجان التصويت ومتابعة الالتزام بالتعليمات الاحترازية، والتوجيه بما ترى التوجيه إليه.



* ثالثًا: الإشراف القضائي على الانتخابات



خاطب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، 26 يناير الماضي، نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، ردا على خطابه المؤرخ 2312021 بشأن طلب الإشراف القضائي لهيئة قضايا الدولة على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين.



وقال رئيس هيئة قضايا الدولة: «نحيط سيادتكم أنه بالعرض على المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2512021 الموافقة، وإسناد رئاسة عملية الإشراف إلى السيد المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى “نائب رئيس هيئة قضايا الدولة”».



وأضاف: «ونرسل لسيادتكم صورة قرارانا رقم 17 في 2612021 بتشكيل اللجنة العليا المخولة بالإشراف القضائي المطلوب، ولها كامل الصلاحية لإتمام هذه العملية وفقًا للقوانين المعمول بها، وبما تمليه أواصر العلاقة الخاصة بين نقابة المحامين وهيئة قضايا الدولة».



وجاء تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية وفقا للقرار رقم (17) لسنة 2021، الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، كالآتي:



السيد المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى نائب رئيس الهيئة “رئيسا”، السيد المستشار إبراهيم عبد الخالق السيد نائب رئيس الهيئة “نائبا لرئيس اللجنة”، السيد المستشار أمجد محمد سمير واصل نائب رئيس الهيئة “عضوا”، السيد المستشار صلاح الدين عبد العزيز علي نائب رئيس الهيئة “عضوا”، السيد المستشار علي محمد علي ميدان نائب رئيس الهيئة “عضوا"، السيد المستشار حربي عبد السميع أحمد علي نائب رئيس الهيئة “عضوا”، السيد المستشار عادل محمد حسين نائب رئيس الهيئة “عضوا”، السيد المستشار أمين السيد عبد الرحيم حسين وكيل الهيئة “عضوا”، السيد المستشار إسماعيل منصور فرج رزق مستشار مساعد ب “عضوا”،



وتكون مهمة اللجنة وفقا للقرار:



أولًا: تشكيل اللجان العامة والفرعية للإشراف على انتخابات النقابات الفرعية.



ثانيًا: الإشراف على أعمال اللجان العامة والفرعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل ما يعترض عمل تلك اللجان في المحافظات والأقاليم من مشكلات من خلال التواصل مع النقيب العام للمحامين والجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم في سبيل إتمام العملية الانتخابية.



ثالثًا: تتلقى اللجنة نتائج العملية الانتخابية من اللجان الفرعية عقب انتهاء الفرز بها وإعلان نتائجها.



رابعًا: للجنة في سبيل أداء مهامها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية.





