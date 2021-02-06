مدير منظومة الشكاوى الحكومية: حريصين على فتح فنوات تواصل مع المواطنين على مدار 24 ساعة

السبت 06/فبراير/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، إن منظومة الشكاوى توصل رسالة تؤكد على حرص الحكومة بكل أجهزتها على فتح قنوات تواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى والتعامل معها بمنتهى الجدية.

وأضاف "الرفاعي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أن خلال شهر يناير المنصرم تلقت المنظومة 102 ألف شكوى، مشيرًا إلى أن هناك تقارير تصدرها المنظومة كل فترة أو تقارير شهرية مثل تقرير شهر يناير.

وأشار إلى أن هناك تكليف من رئيس الوزراء بالتعامل قدر الإمكان مع كل ما يرد من مشكلات لتخفيف المعاناة عن المواطنين واتساقا مع جهود الدولة، متابعًا "نعمل على مدار الـ24 ساعة لرصد شكاوى المواطنين وزيادة عدد الشكاوى تعني ثقة المواطنين في المنظومة".

وأكد أنه يتم فحص الشكاوى بمنتهى العناية والدقة لخدمة ورضا المواطن، موضحًا أن الشكاوى الصحية لها أولوية كبيرة تليها شكاوى قضايا التضامن الاجتماعي والعمالة غير المنتظمة، ثم شكاوى الفئات الأولى بالرعاية وتراكمات القمامة والمخلفات وشكاوى الترع والمصارف، لافتًا إلى أن الرقم الساخن للمنظومة هو 16528.

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