أجهزة الأمن تحبط ترويج 20 كيلو مخدرات وتضبط 186 سلاح خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

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قامت أجهزة الأمن بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط عددًا من الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 51 قطعة سلاح ناري، بحوزة 43 متهم، 67 طلقة مختلفة الأعيرة، 135 قطعة سلاح أبيض، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (50336) حكم قضائي متنوع، بإجمالي 5711 محكوم عليه، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابين تم ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 10 متهمين، إرتكبوا 20 حادث متنوع.









وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 126 قضية مخدرات، بإجمالي 132 متهما، ضُبط خلالها 20 كيلو مواد مخدرة، 1152 قرص مخدر، وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 19 متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 12 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 240 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها تم إعادة (سيارة) مبلغ بسرقتها.









وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 22229 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 55 من سائقس السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.