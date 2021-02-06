ربيع: ليس هناك أي تهديد على قناة السويس.. وستظل أهم ممر مائي حول العالم كله

السبت 06/فبراير/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك إشادات دولية كثيرة بأداء القناة خلال العام الماضي رغم تداعيات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم كله.

وأضاف "ربيع" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "بالأمس فقط عبرت القناة 76 سفينة، وقناة السويس الأولى والثانية تعتبر أكثر ممر بحري أمنًا وطولًا في العالم وكل هذا يجعلنا مستهدفين".

وتابع "قمنا بالكثير من التحفيزات والخصم الذي وصل إلى 50% على مرور سفن الركاب، وليس هناك تهديد ولكن هناك منافس وكل واحد من حقه أن يفكر في مصلحة بلده، وهذه المنافسة لا تصل إلى درجة التهديد".

واستطرد "حافظنا العام الماضي على معدلات النمو المائي، وستظل قناة السويس أهم ممر مائي حول العالم كله، مؤكدًا أن القناة قدمت دعما لصندوق تحيا مصر لتوفير لقاحات كورونا.

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