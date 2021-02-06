رقم مميز لأشرف حكيمي في إنتر ميلان

السبت 06/فبراير/2021 - 07:59 م
اشرف حكيمي
اشرف حكيمي
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إحصائية أن المغربي أشرف حكيمي ساهم في فوز فريقه إنتر ميلان الإيطالي بهدفين نظيفين على نظيره فيورنتينا في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي عن طريق صناعته للهدف الثاني.

وأكدت شبكة أوبتا  للإحصائيات أن أشرف حكيمي هو المدافع الوحيد الذي ساهم في تسجيل 10 أهداف في الدوريات الخمس الكبرى في الموسم الحالي.

وأفادت الشبكة الإحصائية بأنه منذ بداية الموسم الحالي تمكن حكيمي من تسجيل 6 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في 20 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي.

وأشارت الشبكة الإحصائية إلى أن حكيمي انتقل إلى إنتر في ميلان الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو قادماً من ريال مدريد وخاض مع إنتر ميلان 27 مباراة في جميع البطولات وسجل 6 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين .

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