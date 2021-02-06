تأجيل محاكمة 7 أشخاص بينهم امرأة لاستدراجهم رجل وقتله بالشرقية

السبت 06/فبراير/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
سمر السيد
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها مساء اليوم قرار بتأجيل محاكمة 7 أشخاص بينهم امرأة متهمين باستدراج رجل وقتله لجلسة 14 مارس المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي بيومي وعضوية المستشاريين حمدي علي طلبة وحسين عمار حازم بشير وسكرتارية سامي سمير وتامر عبدالعظيم.

وتعود أحداث القضية رقم 1209 لسنة 2020 جنايات قسم ثاني الزقازيق والمقيدة برقم ۱۰۳۰ لسنة ۲۰۲۰ كلي جنوب الزقازيق.

وقرر المحامي العام إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق وهم كل من "محمود م. س. ز " 23 عاما تاجر موبيليا ومقيم بكفر الإشارة بمدينة الزقازيق و" أحمد. ع. ع. م " 25 عاما سروجي سيارات ومقيم كفر الزقازيق البحري و"أسامة. م. ا. خ " ۲۱ سنه حداد يقيم بكفر الاشارة و" محمد. أ. م. ع " 29 عاما كهربائي مقيم ناحية موقف المنصور و" خالد. أ. م. م " ۲۳ عاما طالب بكلية التجارة جامعة الزقازيق - مقيم بمدينة الزقازيق و" محمود. ص. ع. م " 20 عاما سمكري سيارات مقيم كفر الزقازيق و"نعمة. ص. ع. م " ۲۳ عاما ربه منزل مقيمة بكفر الزقازيق البحري. لتورطهم في قتل أحد الأشخاص.

حيث قام المتهمون من الأول وحتى الخامس بقتل المجني عليه" أحمد. م. ع. أ " حيث اعتدوا عليه بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء (مطواه، ستجه) وتربصوا به بالطريق العام حال مروره وما أن ظفروا به حتى إنهالوا عليه بالضربات بإستخدام الأسلحة البيضاء قاصدين من ذلك إزهاق روحه والمتهمان السادس والسابع - إشتركا بطريقي الإتفاق والتحريض مع المتهمين من الأول للخامس على قتل المجني عليه.

وأفاد "عبد القادر. م. ع "۲۰ عاما عامل بأنه حال سيره بالطريق العام رفقة المجني عليه إعترض المتهمين من الأول إلى الخامس طريقهما وبحوزتهم أسلحة بيضاء "مطواه، سنجة" وقاموا بالتعدي على المجنى عليه بالضرب.

وأضافت "زينب م. م. أ " ۳۷ سنة - ربة منزل وزوجة المجني عليه مقيمة مساكن الإيواء الإشارة - قسم ثان الزقازيق بورود اتصال هاتفي من المتهمة السابعة مفادها تهديدها بقتل زوجها وعقب برهه بسيطة سمعت صياح الأهالي وعلمت بقيام المتهمين من الأول حتى الخامس من التعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وذلك بتحريض من المتهان السادس والسابع قاصدين من ذلك إزهاق روحه وذلك لوجود خلافات سابقة بينهم وبين المتهم السادس.

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