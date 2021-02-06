وكيل زراعة الفيوم يتابع أعمال نظم الري الحديث بقرية سيلا



والدكتورة أمانى صيام، مدير معمل الترايكوجراما بالفيوم والدكتورة ولاء فتحي، مدير إدارة التجارب بمحطة البحوث الإقليمية بالفيوم، حيث تحدث وكيل الوزارة مع المزارعين عن أهمية الري الحديث في الأراضي القديمة والجديد.



فيما جرى تنفيذ مشروع الرى الحديث بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم من رى الغمر بمساحات كبيرة وتم رصد تزايد رغبة من المزارعين فى تحديث نظم الرى الأمر الناتج عن تكثيف حملات التوعية والتواصل المستمر والمتابعة معهم في هذا الصدد، وذلك في إطار التواصل المستمر والمتابعة مع المزارعين وتوعيتهم بأهمية دور الرى الحديث في ترشيد أستهلاك المياه وعدم وجود حشائش وتوفير الأسمدة والمبيدات وتحسين خواص التربة، حيث تم تنفيذ طرق الرى الحديث فى رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية وترشيد استهلاك مياه الري.



وناشد وكيل وزارة الزراعة كافة المزراعين بضرورة تحويل رى الأراضي إلى الرى الحديث وخاصة فى الأراضي الرملية لان الإنتاجية من الرى الحديث يعطى انتاجية عالية جدا وذلك للحفاظ وللحد من هدر المياه التى نحتاجها فى الرى ومياه الشرب والزراعة ولابد من الحفاظ على المياه لاننا بنتوسع فى الأراضى الزراعية وعدد السكان.



وأضاف بالنسبة للاراضى القديمة سيتم تحويل بعضها الى الرى الحديث والبعض الاخر التى تروى بالراحة سيتم تطهير الرى الحقلى بها وعمل مواسير فيها لترشيد استهلاك المياه.



تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قام الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بالمرور على الزراعات القائمة على نظم الري الحديث بنواحي مركز الفيوم بحضور النائب محمد محمود، عضو البرلمان.