مدرب بيراميدز: الأداء ليس مهما.. والفوز يمنح الثقة للجميع

السبت 06/فبراير/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
محمد زويد
قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن المباراة أمام طلائع الجيش كانت تكتيتكية وصعبة للغاية على أرض الملعب وهناك استحواذ من بيراميدز في بعض الأوقات واللاعبون أظهروا شخصية قوية.

أضاف المدير الفني بأن الأداء ليس مهما في هذا الوقت والأهم هو الحصول على الثلاث نقاط من أجل العودة للانتصارات مجددا بعد سلسلة نتائج غير جيدة والفوز يعطي الثقة للاعبين ولجميع أفراد الفريق.

أضاف المدرب قائلا:" كنا في حاجة كبيرة للفوز ونحتاج الروح والثقة وعودة الأداء الجيد على الرغم من الغيابات الكثيرة والصعبة والمؤثرة للغاية واللاعبون كانوا رجالا ويستحقون التحية".

أوضح:" كنت واضحا من البداية مع اللاعبين بأنني سأحتاج جميعهم في المرحلة المقبلة والكل شارك وأمر رائع تحقيق انتصار وثلاث نقاط لإنهاء سلسلة نتائج غير جيدة مؤخرا، وأشكر اللاعبين على مجهودهم".

أشاد المدير الفني بالمدافع أسامة جلال الذي شارك في أول مباراة له مع الفريق موضحا أنه ما يزال يتعرف على اللاعبين ورغم ذلك قدم مواجهة قوية ومع توالي المباريات سيظهر بشخصية أفضل وسيكون عنصرا مؤثرا مع بيراميدز، مشيدا بجميع مدافعي الفريق الذين بذلوا جهدا كبيرا وقدموا مباراة قوية.

شدد المدرب على أنه تعامل مع الغيابات وغير طريقة اللعب في مواجهة الطلائع واللاعبون تعاملوا مع الطريقة بصورة جيدة ونجحوا في الفوز على فريق قوي.

وعن شكل الإعداد لرحلة كوت ديفوار ومواجهة راسينج كلوب أبيدجان في كأس الكونفدرالية أوضح أنه منح اللاعبين راحة يحتاجون إليها في ظل ضغط اللقاءات والضغط الذهني والعصبي، وسيسعى لتجهيز الفريق جيدا قبل السفر لخوض اللقاء المحدد له يوم ١٤ فبراير الجاري.

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