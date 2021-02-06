أمين عام "التجمع" يكشف الأجندة التشريعة للحزب لدور الإنعقاد الحالي لمجلس النواب

السبت 06/فبراير/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
قال عبدالناصر قنديل، رئيس الشؤون البرلمانية لحزب التجمع، والأمين العام المساعد، إن قانون حرية إتاحة وتداول المعلومات من أبرز القوانين التي ستأتي علي رأس الأجندة التشريعية للحزب خلال دور الإنعقاد الحالي لمجلس النواب، مؤكدًا أنه من القوانين المهمة التى من المنتظر مناقشتها تحت قبة البرلمان.

وأضاف "قنديل" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الحزب سوف يعمل أيضًا خلال الفترة المقبلة علي سرعة إنجاز قانون الإدارة المحلية وخروجه بشكل جيد، مشيرًا إلي أهمية صدور القانون وذلك لتنظيم العمل بين المحليات ومجلس النواب، بالإضافة إلي حزمة القوانين المتعلقة بإدارة العملية الإنتخابية وقانون الأحزاب والذي سوف يقوم الحزب بطرح تعديلات عليها خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

وأشار الأمين العام للحزب، إلي إن الحزب سوف يتقدم خلال الفترة القادمة بمجموعة من القوانين الخاصة بالعدالة الإجتماعية ومنها: قانون التأمينات والمعاشات، وقانون العمل، وقانون الحد الأدني للأجور، بالإضافة إلي طرح تعديلات علي قانون قطاع الأعمال تزامنًا مع أزمة قطاع الحديد والصلب.


ومن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدًا الأحد، الاستماع إلى بيان وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عمرو طلعت، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذي عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذي يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

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