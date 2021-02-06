السجن 10 سنوات لمتهم بالكسب غير المشروع وإصدار شيك بدون رصيد بالشرقية

السبت 06/فبراير/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
سمر السيد
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها مساء اليوم "متهم" بالكسب غير المشروع بالحصول على مبلغ تجاوز أكثر من 395 ألف جنيه وإصدار شيك بدون رصيد.

صدر الحكم برئاسة صدر القرار برئاسة المستشار سامي بيومي وعضوية المستشاريين حمدي علي طلبة وحسين عمار حازم بشير وسكرتارية سامي سمير وتامر عبدالعظيم.

تعود أحداث القضية رقم 24225 لسنة ۲۰۱۹ شکاوی کسب غير مشروع المقيدة برقم 39 لسنة ۲۰۱۹ حصر تحقيق كسب غير مشروع والمقيدة برقم 94 لسنة ۲۰۱۹ جنايات إدارة الكسب غير المشروع والمقيدة برقم 25 لسنة ۲۰۱۹ جنایات قسم ثان الزقازيق والمقيدة برقم ۲۲۲۲ لسنة ۲۰۱۹ كلي جنوب الزقازيق. باتهام " متولي. ع. ع " بالكسب غير المشروع حيث أنه عميل لدى شركة مضارب الشرقية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضه للصناعات الغذائية وأموالها أموالا عامة - بصفته من المتعاملين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية وجاوز مجموع معاملاته السنوية مع الشركة مبلغ خمسون ألف جنيها - تحصل من الشركة على بضائع عبارة عن علف أسماك بموجب التعاقد المؤرخ في ۲۰۱۸ وتبقى عليه مبلغ وقدره (ثلاثمائة خمسة وتسعون ألف ومائة ثلاثة وستون) جنيها مقابل تحرير شيكات بنكية بالمبلغ امتنع عن سداده رغم استصدار الشركة حكما قضائيا غيابيا ضده بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.

وتبين من تحريات الشرطة بأن المتهم من المتعاملين مع شركة مضارب الشرقية ومن الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية ونتج عن ذلك التعامل مديونية بقيمة (ثلاثمائة خمسة وتسعون ألف ومائة ثلاثة وستون) جنيه مقابل تحرير شيكات بنكية بالمبلغ وامتنع عن سداد تلك القيمة فقامت الشركة باستصدار حكما قضائيا غيابية ضده بالحبس بتهمة إصدار شيك بدون رصيد. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

أخبار تهمك

عاجل.. مصطفي محمد يسجل هدفًا عالميًا في شباك فنربخشة

منذ ساعة و 14 دقيقة

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

فوز الشرقية وتعادل فاقوس وخسارة بلبيس تشعل صراع المنافسة بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ يوم

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة في تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ ساعة و نصف

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ يوم

مصطفي محمد يُسجل ويقود جالطة سراي لعبور عقبة فنربخشة وتصدر الدوري التركي

منذ 12 دقيقة

الكشف عن معلق مواجهة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ يوم

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 7 ساعات

الإعلان عن معلق مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ ساعة و 16 دقيقة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ يوم

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:12 م

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

08:53 م

عاجل.. مصطفي محمد يسجل هدفًا عالميًا في شباك فنربخشة

07:33 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع