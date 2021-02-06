السجن 10 سنوات لمتهم بالكسب غير المشروع وإصدار شيك بدون رصيد بالشرقية

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها مساء اليوم "متهم" بالكسب غير المشروع بالحصول على مبلغ تجاوز أكثر من 395 ألف جنيه وإصدار شيك بدون رصيد.



صدر الحكم برئاسة صدر القرار برئاسة المستشار سامي بيومي وعضوية المستشاريين حمدي علي طلبة وحسين عمار حازم بشير وسكرتارية سامي سمير وتامر عبدالعظيم.



تعود أحداث القضية رقم 24225 لسنة ۲۰۱۹ شکاوی کسب غير مشروع المقيدة برقم 39 لسنة ۲۰۱۹ حصر تحقيق كسب غير مشروع والمقيدة برقم 94 لسنة ۲۰۱۹ جنايات إدارة الكسب غير المشروع والمقيدة برقم 25 لسنة ۲۰۱۹ جنایات قسم ثان الزقازيق والمقيدة برقم ۲۲۲۲ لسنة ۲۰۱۹ كلي جنوب الزقازيق. باتهام " متولي. ع. ع " بالكسب غير المشروع حيث أنه عميل لدى شركة مضارب الشرقية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضه للصناعات الغذائية وأموالها أموالا عامة - بصفته من المتعاملين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية وجاوز مجموع معاملاته السنوية مع الشركة مبلغ خمسون ألف جنيها - تحصل من الشركة على بضائع عبارة عن علف أسماك بموجب التعاقد المؤرخ في ۲۰۱۸ وتبقى عليه مبلغ وقدره (ثلاثمائة خمسة وتسعون ألف ومائة ثلاثة وستون) جنيها مقابل تحرير شيكات بنكية بالمبلغ امتنع عن سداده رغم استصدار الشركة حكما قضائيا غيابيا ضده بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.



وتبين من تحريات الشرطة بأن المتهم من المتعاملين مع شركة مضارب الشرقية ومن الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية ونتج عن ذلك التعامل مديونية بقيمة (ثلاثمائة خمسة وتسعون ألف ومائة ثلاثة وستون) جنيه مقابل تحرير شيكات بنكية بالمبلغ وامتنع عن سداد تلك القيمة فقامت الشركة باستصدار حكما قضائيا غيابية ضده بالحبس بتهمة إصدار شيك بدون رصيد. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.