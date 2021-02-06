خبيرة تغذية: هذا النظام يُقوي الجهاز المناعي في ظل أزمة كورونا









قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن خفض وزن الأم المرضعة يكون من خلال نظام خاص، يقلل الشهية، وحصول الأم على فيتامينات تحتوي على فيتامين سي، وخلاصة الأناناس التي تعتبر حرق جيدة للدهون، وبعض الفيتامينات التي تقلل من تساقط الشعر خلال فترة الرضاعة.وتابعت "سهيل"، خلال مداخلة حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن تناول الألياف يؤدي إلى زيادة شرب المياه، لأنها تزيد من الإحساس بالعطش، وهذا ينعكس بالإيجاب على زيادة الحرق، خلاف أن يقلل من نسبة الأملاح على الكلى.ولفتت إلى أن هناك ضرورة للحفاظ على الجهاز المناعي من خلال تناول الخضروات والعصائر الفريش وتناول البنجر والبرتقال، معقبة: "لازم نقوي مناعتنا، وناخد حذرنا، في ظل أزمة كورونا،مش عايزين نلوم انفسنا".