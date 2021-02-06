الشاعر اللبناني نسيم العلم يصدم الوسط الفني برحيله.. كيف تلقت نجوى كرم الخبر؟

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توفي اليوم السبت، الشاعر اللبناني ​نسيم العلم​، وذلك بعد تأثره بالإصابة ب​فيروس كورونا​، والتي دخل دخل على إثره المستشفى وغرفة العناية المركزة.



وعلقت شمس الأغنية اللبنانية، على خبر وفاته، وغردت "‏شو هالحزن الكبير اللي صابنا بهالخبر المفجع. الله يرحم الشاعر ‎نسيم العلم وانشاالله تكون نفسو بالسما.



يذكر أن العلم كان قد تعاون مع عدد من النجوم اللبنانيين في أغاني عدة والتي حققت نجاحاً كبيراً، ومنهم الفنان أنور الأمير في أغنية "7 مليار"، الفنان أمير يزبك بأغنية "تسمي إبنك على إسمي"، الفنان ميشال قزي بأغنية "جايي تودعني"، الفنانة كلويدا الشمالي بأغنية "طولت المشوار"، الفنانة لورا خليل بأغنية "الطرحا البيضا"، الفنان أيمن زبيب بأغنية "شو بعملك أنا حبيت" وغيرهم الكثير.



