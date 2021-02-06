ريال مدريد يحقق فوزًا صعبًا على حساب هويسكا

السبت 06/فبراير/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
حقق ريال مدريد فوزًا مثيرًا  علة نظيره هويسكا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى، حصد غرناطة نقطة ثمينة من ملعب مضيفه ليفانتي بعد تعادله معه 2 - 2.

وعلى ملعب ألكوراز تقمص المدافع الفرنسي رافاييل فاران دور البطولة في فوز ريال مدريد على هويسكا. وتقدم خافي غالان بهدف لهويسكا في الدقيقة 48 لكن فاران رد بهدف التعادل للنادي الملكي في الدقيقة 55. وقبل ست دقائق من نهاية المباراة سجل فاران الهدف الثاني له ولريال مدريد ليمنحه ثلاث نقاط غالية.

الفوز رفع رصيد الريال إلى 43 نقطة ليتقدم لمركز الوصيف بفارق سبع نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر ومتفوقا بثلاث نقاط عن برشلونة الذي تراجع للمركز الثالث فيما ظل هويسكا في المركز الأخير برصيد 16 نقطة. ويلتقي أتلتيكو مدريد يوم الاثنين مع ضيفه سيلتا فيجغو فيما يخرج برشلونة غدا الأحد لملاقاة ريال بيتيس.

وعلى ملعب سيوتات دي بلنسية، تقدم خوسي لويس موراليس بهدف لليفانتي في الدقيقة30 لكن كينيدي أدرك التعادل لغرناطة في الدقيقة 43. وأضاف موراليس الهدف الثاني له ولليفانتي في الدقيقة 67 لكن روبرتو سولدادو خطف هدف التعادل القاتل لغرناطة في الوقت بدل الضائع. ورفع غرناطة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن بفارق ثلاث نقاط عن ليفانتي صاحب المركز التاسع.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على خطة الأهلي ضد بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الإعلان عن معلق مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 7 ساعات

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ يوم

مفاجأة في تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ يوم

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ يوم

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن معلق مواجهة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصطفي محمد يسجل هدفًا عالميًا في شباك فنربخشة

منذ ساعة و 10 دقيقة

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ يوم

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 11 ساعة

فوز الشرقية وتعادل فاقوس وخسارة بلبيس تشعل صراع المنافسة بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:12 م

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

08:53 م

عاجل.. مصطفي محمد يسجل هدفًا عالميًا في شباك فنربخشة

07:33 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع