خبيرة تغذية: "مريض السمنة ممكن ياكل محشي وينخفض وزنه"

السبت 06/فبراير/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
شددت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة الابتعاد عن الوجبات السريعة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، وكمية كبيرة من الزيوت المهدرجة، متابعة: "لازم نخاف على صحتنا، والخضروات لازم تدخل حياتنا".

وتابعت "سهيل"، خلال مداخلة حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن مريض السمنة عندما يتبع نظام غذائي صحي يفقد وزنه، ويكتسب عادات صحية جديدة من بينها شرب المياه، وعدم تناول الطعام ليلا.

وأشارت إلى أن هناك إمكانية لتناول أي طعام مثل المحشي والكشري مع تناول كورسات صحية تساعد على خفض الوزن، معقبة:"ممكن ناكل 3 أو أربع صوابع محشي، ممكن ناكل أي حاجة بسبب العقل، انا بشتغل بمدرسة الكميات وليس النوعيات".

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