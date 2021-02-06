أحمد رزق يطرح البوستر الدعائي لفيلم "في يوم وليلة"

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حرص الفنان أحمد رزق، على طرح البوستر الجديد لمسلسله الجديد "في يوم وليلة"، وظهر مكبلا بالكلابشات.



حيث قام رزق، بنشر صورة للبوستر الرسمي عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وعلق قائلاً: "إن شاء الله 20 فبراير على قناة أون يارب يعجبكم



وطرحت قناة ON، البرومو الرسمي لمسلسل "في يوم وليلة" بطولة النجم أحمد رزق، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، واحتوى البرومو على مشاهد إثارة وتشويق.





حيث ظهر أحمد رزق مسجوناً في بعض اللقطات، فضلا عن أنه ظهر في أكثر من لوك في البرومو، وضم عدد من المشاهد الاكشن.



