بلدية البدع تزيل آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة

السبت 06/فبراير/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر

بدأت بلدية محافظة البدع منذ أمس، بإزالة آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة والمراكز التابعة لها, شملت أعمال شفط للمياه وإزالة الأتربة وإصلاح الأرصفة.وأوضح رئيس بلدية محافظة البدع الاستاذ سعيد خليل السعيد أن البلدية قامت بالاستعداد مبكراً لموسم الأمطار من خلال فريق خطة الطوارئ.وأشار إلى أن فرق الطوارئ قامت بتحديد أماكن تجمع المياه والبدء في شفطها مباشرة بعد توقف هطول الأمطار من خلال مضخات المياه وصهاريج الشفط، بالإضافة إلى الآليات المساندة والعمالة، كما رفعت الأتربة من الشوارع والأحياء.وأضاف السعيد أن الفرق الميدانية تابعت مجاري الأودية والتأكد من عملها بالشكل المطلوب.


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