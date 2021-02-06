تعديل جديد في قانون لمسة اليد

السبت 06/فبراير/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن المجلس الدولي لكرة القدم، أنه سينظر مجددا في قانون لمسة اليد، خلال اجتماعه السنوي في الخامس من مارس المقبل.

وتأتي الخطوة من المجلس الذي يسن قوانين اللعبة ومقره زيورخ، ردًا على التضارب في تطبيق القانون الذي تغير قبل موسمين.

وعقب اجتماعه في ديسمبر الماضي، قال المجلس "نظرا لعدم الثبات في تفسير حالات لمس اليد اتفق الأعضاء على ضرورة شرح القواعد بشكل أكبر خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي".

وأضاف المجلس، أن لمسة اليد تحتسب إذا جعل ذراع/يد اللاعب جسده "أكبر على نحو غير طبيعي"، وأن القرار النهائي في يد الحكم.

وتعرض القانون الحالي لانتقادات من بعض المعلقين والنقاد بداعي أنه متشدد ويسمح للحكام باحتساب ركلات جزاء في حالات كثيرة عند لمس الكرة باليد بطرق غير مقصودة.

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