مجلة يابانية: لكزس تسعى لمنافسة لاندكروزر بسيارتها الجديدة "LX"

السبت 06/فبراير/2021 - 07:21 م
لكزس LX
لكزس LX
نشرت لمجلة Best Car اليابانية، تقريرًا يفيد بأن لكزس تعمل على جعل LX الجديدة مختلفة بتصميم يميزها أكثر عن لاندكروزر، حيث ستشاركها فقط السقف والأبواب الأربعة في تصميمها الخارجي، وستحصل على داخلية مختلفة كلياً عن داخلية لاندكروزر.

وبالرغم اختلافهم في التصميم، إلا أن بيانات التسويق لدى الشركة أثبتت وجود عزوف عن الشراء من شريحة من المستهلكين لعدم تميز LX عن تويوتا بشكل يضيف لها القيمة التي تستحق شرائها.

كما قالت المجلة، إن لن يحدث تغيير في محركات V8 والأداء الصلب الشهير للسيارة مع تمييزها بالتصاميم والمواد الفاخرة، يتزامن ذلك مع نية تويوتا تغيير الجيل القادم من لاندكروز ليكون أكثر صلابة مع توفير محركات V6 فقط مع نظام هجين اختياري مخصص لها.

وينتظر وصول الجيل الجديد من لاندكروزر قبل نهاية العام، بينما سيصل الجيل التالي من لكزس LX بعد ذلك في أقل من عامين.

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