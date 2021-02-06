بالصور .. صعود أشمون واتحاد نبروة لدور الـ 32 في كأس مصر









وتواجد بين البدلاء يوسف شعبان وأحمد خيري ومحمد رمضان ومحمود عمار واشرف عبد العليم ومحمد جمال وسعيد شكري ومحمود شعبان واحمد عواد .



وشارك من بدلاء أشمون سعيد شكري، ومحمود عمار ومحمد رمضان، وأحمد محمد صبري، على حساب، علاء حسني، ومهند ابراهيم، ومحمد خيري، ومحمد زكي.



ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت وصول الفريق المنوفي، بنتيجة 4-2 ليتأهل أشمون لدور الـ 32 لأول مرة في تاريخة، ويواجه مصر المقاصة في اللقاء المقبل.



أدار اللقاء الحكم السكندري محمد طارق عبد الرحيم، عاونه المساعد السوهاجي محمد رأفت، والقناوي حمدي العربي.



كما تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادى نبروه الرياضى بقيادة أحمد سند لدور الـ 32 عقب الفوز على حساب فريق سيدى غازى 3-0 فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب الحامول . خاض أشمون اللقاء بتشكيل مكون من احمد العشماوي ومحمد شعبان وأحمد عبد المعبود وابراهيم حسني ومحمود عبد المنعم ورمضان اسماعيل تكه وعلاء محمود ومحمد زكي وعلاءحسني ومهند ابراهيم ومحمد صبري.وتواجد بين البدلاء يوسف شعبان وأحمد خيري ومحمد رمضان ومحمود عمار واشرف عبد العليم ومحمد جمال وسعيد شكري ومحمود شعبان واحمد عواد .وشارك من بدلاء أشمون سعيد شكري، ومحمود عمار ومحمد رمضان، وأحمد محمد صبري، على حساب، علاء حسني، ومهند ابراهيم، ومحمد خيري، ومحمد زكي.ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت وصول الفريق المنوفي، بنتيجة 4-2 ليتأهل أشمون لدور الـ 32 لأول مرة في تاريخة، ويواجه مصر المقاصة في اللقاء المقبل.أدار اللقاء الحكم السكندري محمد طارق عبد الرحيم، عاونه المساعد السوهاجي محمد رأفت، والقناوي حمدي العربي.كما تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادى نبروه الرياضى بقيادة أحمد سند لدور الـ 32 عقب الفوز على حساب فريق سيدى غازى 3-0 فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب الحامول .



تقدم نبروه بهدف فى الشوط الأول عن طريق أحمد عبدالبصير قبل أن يضيف الثنائى محمد هاشم و محمد عوض الهدفين الثانى والثالث في الشوط الثاني، ليلعب نبروة مع انبي في دور الـ 32 .





تأهل فريق أشمون بقيادة طارق عبد النبي، وابراهيم السحرب، إلى دور الـ 32 لكأس مصر، عقب تخطيه عقبة مضيفة فريق بترول اسيوط، بركلات الترجيح، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي في الدور التمهيدي الأخير .