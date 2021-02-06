السيسي: مصر ستشارك تجربتها الرائدة في تطوير مشروعات البنية التحتية مع الأشقاء الأفارقة

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستناد إلى القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي باعتباره الدستور الحاكم للدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد على حدٍ سواء.



وأشار الرئيس السيسي خلال كلمته عبر الفيديو كونفرنس بالقمة الأفريقية والتي أذاتها فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت إلى الدور الحيوي لعملية الإصلاح المؤسسي والمالي والإداري للارتقاء بالاتحاد الأفريقي.



كما شدد على ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية القارية كخطوة أساسية لتحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، إلى جانب تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية.



وقال: "إن التفكير في التكامل القاري لا ينفصل عن الاندماج الإقليمي، فالبرنامج القاري لتطوير البنية التحتية، بما يتضمنه من مشروعات طموحة، مثل مشروع محور القاهرة كيب تاون، ومشروع ربـط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا، يمثل حجر الزاوية الأبرز في تحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، وركيزة أساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية".

وأضاف "لعل تجربة مصر الرائدة في تطوير مشروعات البنية التحتية تعد مثالًا يسعدنا مشاركته مع أشقائنا الأفارقة، كأداة من أدوات تعزيز الاستقرار والتنمية في أفريقيا".



وتابع " أعاود التأكيد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأهداف المنشودة للنهوض بالاتحاد الأفريقي ومؤسساته، وتدعيم أجندة 2063 وخطتها العشرية الأولى، فضلا عن تنفيذ استحقاقات موضوع عام 2021 "الفنون والثقافة والتراث".



واستطرد "أود التأكيد في هذا السياق، على أهمية حماية تراثنا الأفريقي والترويج البنَّاء للثقافة الأفريقية، لاسيما وأننا بصدد افتتاح العديد من المشروعات الثقافية والأثرية والمتحفية، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير والذي سيعد أكبر المتاحف عالميًا".

