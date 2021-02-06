انتحار عامل شنقا بالمنيا



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود إشارة من عمليات النجدة تتضمن بلاغا من أهالي قرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا، بالعثور علي جثة شخص هامدة، انتحر داخل غرفة منزله مستخدما حبل.



انتقل المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز المنيا لفحص البلاغ وبالمعاينة عُثر علي جثة "ناجح.ا.ا" 42 عاما، متزوج، عامل بمخبز بلدي، ويقيم بجوار مسجد العرفي بذات القرية، وتم التحفظ علي الجثة ونقلها إلي مشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.



أفادت التحريات الأوليه التي أجراها فريق من إدارة البحث الجنائي، أن المنتحر أقدم علي ذلك نظرا لتراكم الديون عليه وفشله في السداد، كما تبين أنه اختفي فجاءة ودخل غرفة منزله ومكث فيها لساعات طويله وعندما شعر أفراد اسرته بعدم تواجده، ذهب أحدهم إلي الغرفة للاطمئنان عليه واستدعائه لتناول الطعام، فوجده جثة هامدة وحول الرقبة آثار خنق.



كلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، وعرض الجثة علي مفتش الصحة لمناظرتها لتحدد كيفية ووقت حدوث الوفاة والأداة المستخدمة، وهل توجد شبهة جنائية أم لا، والتصريح عقب ذلك بالدفن.



انتحر عامل بمخبز داخل منزله في إحدي قري مركز المنيا، إذ شنق نفسه مستخدما حبل غسيل داخل غرفة منزله، وأفادت تحريات أوليه أجرتها أجهزة الأمن أن المنتحر أقدم علي ذلك لتراكم الديون عليه.