فارس كرم يلتقي فارس اسكندر وعمر صباغ

السبت 06/فبراير/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
لمياء علي


شارك الفنان اللبناني ​فارس كرم​ متابعيه، عبر صفحته الخاصة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر من خلاله وهو في منزله.

حيث استضاف الفنان والشاعر اللبناني فارس اسكندر والموزع الموسيقي عمر صباغ بالإضافة لعدد من أصدقائهما.

وظهر اسكندر في الفيديو وهو يهدي كرم مولاً خاصاً، قال فيه:"يا رب إقشع كرم، قولوا معي آمين، يطلع لبيو سبع يحقق أمانينا، لك والله، لك أنا والله لصف الزلم من العاصي لجزين لما عيونك على الهرمل تلاقينا".

يذكر أن كرم يستعد لطرح ألبومه الجديد، والذي ينتظره الجمهور بحماس شديد.

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