المطرب الشاب محمد عز يستعد لطرح أحدث أغانيه "مالية عينيا"

يستعد المطرب الشاب محمد عز، نجم أراب جوت تالنت، لطرح أغنيته الجديدة "مالية عينيا"، خلال الأيام القليلة المقبلة ليكون أول ظهور لها تزامنا مع فترة الاحتفال بأعياد الحب خلال شهر فبراير الجاري.





ويتعاون نجم أراب جوت تالنت خلال هذه الأغنية مع الشاعر أحمد العدوي في كتابة الكلمات وأيضا مع الملحن محمد ربيع لتلحين الأغنية، وتوزيع موسيقي للموزع كريم الحلواني.





ويواصل المطرب الشاب محمد عز تحضيرات ألبومه الجديد، والذي أعلن عنه خلال فترة الحجر المنزلي، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.



