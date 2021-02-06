بعد تشكيل مجلس أمنائها.. معلومات عن محطة "الزهراء" للخيول العربية

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تحظى محطة الزهراء للخيول العربية، باهتمام رئاسي كبير، إذ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر شهر سبتمبر الماضي، بإجراء الدراسة التنفيذية الدقيقة لمشروع "مرابط مصر"، لما له من قيمة مضافة، ومردود ثقافي وحضاري وسياحي، وأن تكون مزرعة "الزهراء" العريقة للخيول العربية الأصيلة، النواة الرئيسية للمشروع، بعد تطويرها، ولامتلاكها أنقى السلالات على مستوى العالم.



وعقد مجلس أمناء محطة الزهراء للخيول العربية، اليوم السبت، أولى اجتماعاته برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



في مستهل الاجتماع، أكد وزير الزراعة على توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمحطة الزهراء باعتبارها ثروة قومية وبيت الخيول العربية الاصيلة، وقال إنه لأول مرة في تاريخ المحطة يتم تشكيل مجلس أمناء لها يضم بعض الخبراء وممثلي الوزارات والمؤسسات، مما يؤكد على اهتمام الدولة على النهوض بمستقبل صناعة الخيول.



وأضاف وزير الزراعة أن الاجتماع بحث رفع كفاءة المحطة والاهتمام ببرامج التربية والتغذية السليمة، وأيضا الرعاية العلاجية للخيول بصفة دورية، من خلال هيئة الخدمات البيطرية، ومعهد صحة الحيوان، ومعهد التناسليات الحيوانية، والاستعانة بالأطباء والجراحين البيطريين من الجامعات المصرية.



كما بحث الاجتماع أيضا مراجعة آليات البيع والتسعير لتعظيم القيمة الاقتصادية للمحطة، وأيضا تأمين المستندات والوثائق للحفاظ عليها.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن مزرعة "الزهراء" للخيول العربية:



- تعد محطة الزهراء للخيول، واحدة من أكبر المحطات المصدرة للخيول في العالم، والأولى في الشرق الأوسط ومصر من حيث المساحة، والكفاءة البيطرية.



- تقع المحطة في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة.



- تعتبر أقدم محطات الخيول فى العالمز



- تم إنشاء المحطة لتربية الخيول العربية الأصيلة في عام 1908، ثم في عام 1928، تم شراء أرضها في عين شمس للتوسع في الحفاظ على أنساب الخيول العربية.



- تهدف محطة الزهراء للحفاظ على الخيول المصرية.



- تتبع المحطة وزارة الزراعة.



- تستضيف المحطة مهرجان الخيول العربية الأصيلة، الذي يقام في شهر نوفمبر من كل عام.



- تشرف المحطة على 12 ألف مزرعة خيول، تضم نحو 15 الف حصان.



- محطة الزهراء هي المنوطة بمنح شهادة الميلاد للحصان العربي الأصيل.



- تضم المحطة 5 أنسال من أهم 5 عائلات للخيول في مصر، منها الصقلان والكحيلان والهدبان والعبيان والصقلاوي.



- تضم المحطة 500 رأس من الخيول تمثل أهم سلالات الخيول العربية.