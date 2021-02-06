شيماء ناجي نجمة "ذا فويس" ةلأول مرة علي شاشة نايل دراما

تحل المطربة الشابة المتميزة " شيماء ناجي " نجمة برنامج " ذا فويس " غدا الأحد، و لأول مرة علي شاشة النيل للدراما ببرنامج " مساء الفن " مع الإعلامية المتميزة منى أبو الغيط ، علي الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساء .





تتحدث شيماء في هذه الحلقة عن برامج المسابقات ، كما تتطرق للحديث عن ألببومها الجديد الذي بدأت في تنفيذه ، و أسرار و كواليس تذاع لأول مرة .



