بورفؤاد يعتلي القمة و الغزل يحقق أول إنتصار بالقسم الثالث

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أقيمت السبت لقاءات الجولة العاشرة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي شهدت 6 لقاءات ، فيما تم تأجيل مباراة كهرباء الإسماعيلية و الشهداء .



هذا وقد جاءت نتائج الجولة كالأتي :



دمياط 3 / 1 أبو شحاتة

سماد السويس 0 / 1 النوبة

غزل دمياط 0 / 2 رأس البر

الرباط و الأنوار 2/ 1 أبو صوير

غزل السويس 1 / 0 المطرية

بورفؤاد 1 / 0 القنطرة غرب



ويأتي ترتيب المجموعة بعد مباريات اليوم كالأتي :



1 - بورفؤاد 21 نقطة

2- كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة

3 -رأس البر 19 نقطة

4- دمياط 18 نقطة

5- أبو شحاتة 18 نقطة

6- النوبة 17 نقطة

7 - الرباط و الأنوار 17 نقطة

8- الشهداء 15 نقطة

9 - القنطرة غرب 12 نقطة

10- ميت الخولي 9 نقاط

11- المطرية 6 نقاط

12 - أبو صوير 5 نقاط

13- غزل دمياط 4 نقاط

14- سماد السويس 4 نقاط

15 - غزل السويس 4 نقطة