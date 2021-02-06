بورفؤاد يعتلي القمة و الغزل يحقق أول إنتصار بالقسم الثالث

السبت 06/فبراير/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
أقيمت السبت لقاءات الجولة العاشرة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي شهدت 6 لقاءات ، فيما تم تأجيل مباراة كهرباء الإسماعيلية و الشهداء .

هذا وقد جاءت نتائج الجولة كالأتي :

دمياط 3 / 1 أبو شحاتة
سماد السويس 0 / 1 النوبة
غزل دمياط 0 / 2 رأس البر
الرباط و الأنوار 2/ 1 أبو صوير
غزل السويس 1 / 0 المطرية
بورفؤاد 1 / 0 القنطرة غرب

ويأتي ترتيب المجموعة بعد مباريات اليوم كالأتي :

1 - بورفؤاد 21 نقطة
2- كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة
3 -رأس البر 19 نقطة
4- دمياط 18 نقطة
5- أبو شحاتة 18 نقطة
6- النوبة 17 نقطة
7 - الرباط و الأنوار 17 نقطة
8- الشهداء 15 نقطة
9 - القنطرة غرب 12 نقطة
10- ميت الخولي 9 نقاط
11- المطرية 6 نقاط
12 - أبو صوير 5 نقاط
13- غزل دمياط 4 نقاط
14- سماد السويس 4 نقاط
15 - غزل السويس 4 نقطة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ يوم

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قرعة كأس مصر تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 7 ساعات

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 8 ساعات

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ يوم

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة في تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الاتحاد السكندري

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على خطة الأهلي ضد بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 14 دقيقة

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ يوم

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

بورفؤاد يستضيف ميت الخولي و الرباط في ضيافة السماد بالجولة الأولى للقسم الثالث

تعرف على لقاءات الرباط و الأنوار بالقسم الثالث

مواجهة قوية للكهرباء ودمياط يحصل على راحة بالقسم الثالث

7 لقاءات هامة بالجولة السادسة للمجموعة السابعة بالقسم الثالث

تعرف على نتائج الجولة السادسة للمجموعة السابعة بالقسم الثالث

تعرف على مواجهات الجولة الثامنة للمجموعة السابعة بالقسم الثالث

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

08:53 م

مفاجأة في تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الاتحاد السكندري

06:32 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع