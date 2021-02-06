عاجل.. تصريح مهم للسيسي عن سد النهضة

السبت 06/فبراير/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرض مصر الشديد لحل مسألة سد النهضة من خلال المفاوضات الجادة بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته عبر الفيديو كونفرنس بالقمة الأفريقية والتي أذاعتها فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "انخرطت مصر في المسار الإفريقي أملا في التوصل إلى الاتفاق المنشود لحل أزمة سد النهضة وهذا لن يتحقق الا بتوافر القيادة السياسية من كل الأطراف".
وأضاف "حرصنا الشديد من خلال المفوضات الجادة بما يعزز المفاوضات الجادة تحت قيادة الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي والتوصل إلى اتفاقية قبل تنفيذ المرحلة الثانية من فترة الملء الثاني".

كما حرص الرئيس على التوجه بالشكر والتقدير إلى الرئيس الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا" على جهوده في إطار رعاية المفاوضات الثلاثية الساعية للوصول إلى اتفاق شامل وعادل ومُلزم فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، وذلك أثناء رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد الأفريقي.

وأعرب عن ثقته في قدرة الاتحاد تحت قيادة الرئيس الكونغولي "فيليكس تشيسيكيدي" في المساهمة في دفع المساعي الرامية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بما يراعي مصالح الأطراف المعنية، ويحفظ حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل.

أخبار تهمك

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرعة كأس مصر تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 7 ساعات

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ يوم

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة في تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الاتحاد السكندري

منذ 42 دقيقة

موسيماني يستقر على خطة الأهلي ضد بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 14 دقيقة

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ أقل من ساعتين

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ يوم

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ يوم

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

08:53 م

مفاجأة في تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الاتحاد السكندري

06:32 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع