عاجل.. تصريح مهم للسيسي عن سد النهضة

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرض مصر الشديد لحل مسألة سد النهضة من خلال المفاوضات الجادة بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.



وقال الرئيس السيسي خلال كلمته عبر الفيديو كونفرنس بالقمة الأفريقية والتي أذاعتها فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "انخرطت مصر في المسار الإفريقي أملا في التوصل إلى الاتفاق المنشود لحل أزمة سد النهضة وهذا لن يتحقق الا بتوافر القيادة السياسية من كل الأطراف".

وأضاف "حرصنا الشديد من خلال المفوضات الجادة بما يعزز المفاوضات الجادة تحت قيادة الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي والتوصل إلى اتفاقية قبل تنفيذ المرحلة الثانية من فترة الملء الثاني".



كما حرص الرئيس على التوجه بالشكر والتقدير إلى الرئيس الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا" على جهوده في إطار رعاية المفاوضات الثلاثية الساعية للوصول إلى اتفاق شامل وعادل ومُلزم فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، وذلك أثناء رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد الأفريقي.



وأعرب عن ثقته في قدرة الاتحاد تحت قيادة الرئيس الكونغولي "فيليكس تشيسيكيدي" في المساهمة في دفع المساعي الرامية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بما يراعي مصالح الأطراف المعنية، ويحفظ حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل.

