سمير فرج: المنتدى الاستخباراتي "كان حلم واستطعنا تحقيقه"

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قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن المنتدى الاستخباراتي العربي هدفه تجميع المعلومات الدقيقة والصحيحة، من أجل اتخاذ قرار صحيح، لافتًا إلى أن نظام المعلومات يتبع نظامين مثل جهاز المخابرات العامة، ومباحث أمن الدولة.



وأضاف "فرج"، خلال لقائه ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن افتتاح المنتدى العربي الاستخباراتي كان حلم، مضيفا: "والحمد لله استطعنا تحقيقه".



وأوضح أن مهمة هذا المنتدى هو تجميع المعلومات وتبادلها مع الدول المشاركة للقضاء على الإرهاب، مشيرًا إلى أن كل دولة تريد أن تحافظ على أمنها القومي، ولا يوجد دولة ليس بها عناصر إرهابية.



ونوه بأنه لا يوجد دولة تستطيع بمفردها حتى الولايات المتحدة الأمريكية أن تحصل على معلومات كاملة لتحقيق الأمن القومي الخاص بها.



وأكد أن أحد أهداف المنتدى هو تدريب الكوادر، ولا شك أن تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول، متوقعا أن المنتدى سوف تشارك فيه دول أفريقية وآسيوية وأجنبية، من أجل تجميع المعلومات لصالح الأمن القومي العربي.

