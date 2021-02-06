ريال مدريد يحقق رقما قياسيا سلبيا في القيمة السوقية للاعبين

السبت 06/فبراير/2021 - 07:00 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يتواجد في المركز التاسع من حيث القيمة السوقية للاعبين على مستوى العالم ومن المتوقع أن يتراجع مجدداً عن هذا المركز غير المعتاد.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن عدم قيام المدير الفني للفريق الملكي زين الدين زيدان بثورة تغيير لتجديد الفريق والثقة المستمرة في اللاعبين القدامى أدت إلى تراجع قيمة الملكي بشكل كبير.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه هناك 10 أندية فقط تمتلك الآن تشكيلة أكبر سنا من تشكيلة الملكي في جميع أنحاء أوروبا وذلك في وقت يتمتع فيه كلا من برشلونة وأتلتيكو مدريد بقيمة سوقية أكبر للاعبيهما.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن القيمة السوقية انخفضت بشكل واضح بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والويلزي جاريث بيل نجم توتنهام الإنجليزي وتقدم أعمار كريم بنزيما وسيرخيو راموس ومارسيلو وتوني كروس ولوكا مودريتش.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه على سبيل المثال يمتلك كلا من ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين فريقًا تبلغ قيمته أكثر من مليار يورو  بينما تراجع ريال مدريد إلى المركز التاسع بـ742 مليون يورو فقط.

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