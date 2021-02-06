السيسي: حريصون على توفير لقاح كورونا لدول القارة الأفريقية

السبت 06/فبراير/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة مكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة على المستويين الوطني والإقليمي.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته عبر الفيديو كونفرنس بالقمة الأفريقية والتي أذاعتها فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "نؤكد حرصنا على الاضطلاع بمسؤولينا سعيا لتوفير لقاح كورونا لدول القارة الأفريقية، والبحث عن حلول للقضايا التي تواجه القارة".

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