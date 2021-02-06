سيراميكا يعلن غياب نجمه عن مواجهة المقاصة

السبت 06/فبراير/2021 - 06:49 م
سيراميكا
سيراميكا
محمد زويد
أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي، لنادي سيراميكا كليوباترا، استمرار غياب المدافع طارق سامي، لاعب الفريق الأول، عن مواجهة مصر المقاصة المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز.

وأشار الطبيب إلى أن اللاعب يعاني من مزق في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل بالنادي، وبدأ مرحلة التدريبات الفردية داخل الملعب، تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وشدد الدكتور فريد رضوان على أن قائمة الإصابات داخل الفريق لا تضم سوى طارق سامي، الذي سيشارك في التدريبات الجماعية مطلع الأسبوع المقبل.

سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة مصر المقاصة، في الثانية والنصف مساء الاثنين المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد شافعي طارق سامي سيراميكا

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على خطة الأهلي ضد بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 14 دقيقة

مفاجأة في تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الاتحاد السكندري

منذ 42 دقيقة

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ يوم

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ يوم

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ يوم

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 8 ساعات

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قرعة كأس مصر تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

طبيب سيراميكا كليوباترا: موقف خالد صبحي من مواجهة الإنتاج الحربي يتحدد غدا

خالد صبحي يتعافى من إصابة الضامة ويشارك في مران سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا يفقد فونسينيو أمام البنك الأهلي بالدوري

آشعة جديدة لنجم سيراميكا قبل مشاركته في التدريبات الجماعية

مدافع سيراميكا كليوباترا يتعافى من الإصابة ويعلن جاهزيته لمواجهة بيراميدز

صالح جمعة ومحمد مسعد يستكملان البرنامج التأهيلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

08:53 م

مفاجأة في تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الاتحاد السكندري

06:32 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع