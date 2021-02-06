إصابة 6 من أسرة واحدة إنقلبت سيارتهم بالصحراوي الشرقي ببني سويف

السبت 06/فبراير/2021 - 06:49 م
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احمد فتحي الدسوقي

اصيب 6 من أسرة واحدة "زوج وزوجتة وأربعة من ابنائهما" فى حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، اليوم الاحد، إثر انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى شمال نفق ابو صالح نطاق المحافظة.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى شمال نفق ابو صالح بنحو 2 كيلو متر نطاق محافظة بنى سويف.

ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، مدير عام الفرع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللأزم تحت إشراف الدكتور صلاح حسن جودة مدير عام المستشفى.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة 6 أشخاص هم: على عمر محمد، 35 سنة، مصابًا بإشتباه نزيف بالبطن والصدر، وزوجته زينب ناجى عبدالعليم، 37 سنة، وابنائهما: "مريم ـ 11 سنة" و"عبدالرحمن ـ 8 سنوات" و"عمر ـ 6 سنوات" و"خديجة ـ 6 اشهر" مصابون بكدمات سطحية ولم يتم حجزهم بالمستشفى، جميعهم مقيمون مركز ملوى محافظة المنيا.

ووجه الدكتور صلاح حسن جودة مدير عام المستشفى، بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وإتخاذ كافة الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وقامت إدارة المرور بالتعاون والتنسيق مع قوة تأمين الطرق برفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية بالطريق الصحراوي الشرقي.

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